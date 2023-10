Catherine Deneuve, "une femme très protégée par elle-même”, selon François Forestier

RÉCIT - Catherine Deneuve : amoureuse de cinéma, de liberté et d'hommes

RÉCIT - Catherine Deneuve : amoureuse de cinéma, de liberté et d'hommes

Opaque, inaccessible… Toute sa vie, Catherine Deneuve s’est attelée à protéger absolument sa vie privée. À 80 ans, celle qui est une des plus grandes actrices du cinéma français incarne sur grand écran le rôle de Bernadette Chirac. En plus de 60 ans de carrière, la comédienne n’a cessé de surprendre, de dérouter au cinéma. Côté intimité, Catherine Deneuve est même allée jusqu’à brouiller les pistes.

"C'est une femme très protégée par elle-même", dit François Forestier, écrivain, et journaliste de cinéma. "C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout envie de partager sa vie. Elle a raison d'ailleurs. Pourquoi s'intéresserait-on spécifiquement à sa vie sentimentale, alors que c'est son travail qui est important ? C'est l'image qu'elle donne qui est importante et c'est le talent qu'elle a qui est important. Il en est toujours de toutes les grandes actrices. On a toujours envie de savoir ce qui se cache sous le masque"...

Toute sa carrière, elle n'hésitera pas à attaquer journalistes ou biographes qui s'aventureraient à violer son intimité. Autant dire que Catherine Deneuve maîtrise parfaitement ce qui filtre ou non de sa vie amoureuse.







L'invité "Confidentiel"

François Forestier, journaliste de cinéma pour L'Obs, et auteur des Injusticiers (Grasset)

À Lire

Deneuve: L'Affranchie, de Bernard Violet (Flammarion)

Le mythe Deneuve, de Gwénaëlle Le Gras (Nouveau Monde)

François Truffaut, de Serge Toubiana, Antoine de Baecque (Folio)

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info