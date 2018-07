Catherine Deneuve se confie sur la mort de sa sœur Françoise Dorléac

publié le 31/03/2017 à 17:39

On dit que le temps apaise le chagrin et c'est vrai pour Catherine Deneuve. Interviewée dans le numéro daté avril de Psychologies, à l'occasion de la sortie du film Sage femme, l'actrice est revenue sur le décès de sa sœur Françoise Dorléac, il y a 50 ans. Une perte qu'elle n'a pas pu évoquer avant les années 1990 tant la douleur était forte : "C'était un sujet tabou dans ma famille. Le jour de sa mort, une chape de plomb s'est abattue sur nous, et parler d'elle est devenu impossible, malheureusement".



Catherine Deneuve s'était confiée pour la première fois en 1996 dans le livre-documentaire Elle s'appelait Françoise : "Si j'ai accepté, trente ans plus tard, c'était d'abord parce que j'avais une grande confiance en la réalisatrice et puis parce que j'ai ressenti, à ce moment-là, la nécessité de redonner à ma sœur plus de place dans l'esprit du public".

Le "plus grand drame" de sa vie

L'accident mortel dont a été victime Françoise Dorélac en juin 1967 a été pour Catherine Deneuve "le grand drame de ma vie, la chose la plus douloureuse que j'ai vécue". Elle était fusionnelle avec son aînée : "Nous n'avions que dix-huit mois de différence, nous étions proches, complices".

Si sa carrière a été stoppée net à 25 ans, Françoise Dorléac est restée une comédienne appréciée du public : "J'ai l'impression que depuis, ma sœur est bien présente dans notre époque, on parle d'elle, on la connaît, c'est très étonnant, confie Catherine Deneuve, et pas tant que cela au fond : elle ne peut pas être démodée, il suffit de la voir dans ses interviews ou ses films. Sa façon de se coiffer, de s'habiller, de vivre, son extravagance font d'elle une femme très contemporaine". L'éternelle jumelle rousse des Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, aurait eu 75 ans cette année.