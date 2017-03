publié le 17/03/2017 à 10:25

Martin Provost, le metteur en scène de Séraphine, a écrit les rôles en pensant à ces deux actrices pour son film Sage femme. Catherine Frot est Claire, une sage-femme dont la maternité va fermer faute de rendement, une femme solitaire à la vie bien ordonnée autour de son fils et sans souvenirs de son père à elle, disparu quand elle était enfant. Catherine Deneuve est Béatrice, l'ancienne maîtresse du père de Claire, qui fait réapparition des années plus tard, malade et ruinée par sa passion du jeu. Un côté cigale indépendante qui va se trouver fort dépourvue, l'automne de sa vie venu.



Le film repose entièrement sur ce duo qui ne se connaissait pas avant le film. Sa crédibilité est à la fois sensible et drôle, brassant les thèmes du pardon, de la famille ou du droit au bonheur. "Il faut toujours s’apprivoiser quand on sait qu'on va travailler pendant deux mois et demi ensemble, confie Catherine Deneuve. En plus presque toutes mes scènes sont avec elle, il faut faire connaissance, se découvrir, il faut un petit peu de temps pour s'accepter".

Et Catherine Frot d'ajouter : "J'ai aimé sa présence, je me sentais bien. Quand j'étais enfant, j'ai vu Catherine Deneuve adulte et c'est cette irréalité-là, ce petit mystère-là qui a fait que c'était marrant".

> SAGE FEMME Bande Annonce (2017) Catherine Frot, Catherine Deneuve

Catherine Frot en véritable sage-femme

Point commun entre deux stars, elles ont dû se glisser dans le quotidien leurs personnages. Pour Catherine Frot, cela veut dire qu'elle a appris le métier de sage-femme et c'est elle qui met au monde les bébés dont accouchent les mamans à l'écran.





"Ça parait tellement énorme que quelque part, c'est rien du tout. Il s'agit de faire les gestes qu'on m'a appris pendant quelques jours. Pendant le premier quart d'heure, c'est moi qui sors les bébés du ventre des femmes, c'est quand même unique comme expérience", explique l'actrice. Et de conclure : "J'ai été cuisinière, pianiste, chanteuse et là, je suis sage-femme. Mon métier, c'est toujours des voyages fantastiques".



Catherine Deneuve de son côté a investi les salles de jeux, les tripots clandestins dans lesquels évolue son personnage. "Je connaissais les cartes, mais je ne connaissais pas ces endroits secrets", explique-t-elle. "C'était étonnant l'endroit où on a tourné, et les gens qui ont tourné d'ailleurs ce jour-là étaient des gens qui jouaient dans la vie, c'était vraiment des joueurs", évoque l'actrice.

Un message social

Le film parle également de la fermeture de la maternité où travaille le personnage de Catherine Frot. Il y a un message social dans le film, mais sans jamais rien surligner. L'essentiel est dit en quelques scènes. Ces établissements de taille modeste ferment au profit d'usines à bébés, au rendement plus productif. "Toute notre société est basée là-dessus, commente Catherine Frot. On n'aide pas les gens avec tout ce qui change, c'est pas normal".

Il va y avoir de la casse, c'est certain Catherine Deneuve Partager la citation





Catherine Deneuve quant à elle a récemment pris la défense des agriculteurs menacés par la désertification des campagnes et la baisse des prix de leurs produits. Face au climat général de la société, l'actrice se veut concernée et surtout pas indifférente. "On a la chance de faire un métier où on peut oublier beaucoup de choses, mais je m'informe et c'est vrai que tout ça n'est pas très positif, c'est inquiétant. Il va y avoir de la casse, c'est certain. Et la vie des gens qui sont préoccupés me préoccupe", commente Catherine Deneuve.



Un épatant duo d'actrices, Catherine Deneuve et Catherine Frot, mais aussi Olivier Gourmet dans Sage femme de Martin Provost à ne pas rater mercredi 22 mars prochain au cinéma.