C'est la rentrée sur RTL : découvrez la grille de la saison 2023-2024

C'est la rentrée sur RTL ! Dès le lundi 28 août à 4h30, Jérôme Florin animera RTL Petit Matin jusqu'à 7h. Une tranche d'information dans laquelle vous retrouverez des rendez-vous comme RTL Autour du Monde, Ca va beaucoup mieux ou encore Le Surf de l'Info de Cyprien Cini. Après les "3 questions à...", l'actualité culturelle sera évoquée dans LVT première, avant de passer à "La tablée du petit matin" : Alba Ventura (Un point c'est tout), Florian Gazan (Ah Ouais ?), Martial You (L'éco and You), Louis Bodin et Marina Giraudeau seront en studio.

À partir de 7h, Yves Calvi et Amandine Bégot prennent les commandes de la matinale. Avec une grande nouveauté cette année : Lorànt Deutsch vous proposera Entrez dans l'Histoire la quotidienne à 7h22. Un autre nouveau visage fera son apparition tous les matins : le Dr Jimmy Mohamed vous donnera ses conseils santé à 8h38. Quelques minutes plus tôt, Philippe Caverivière aura fait une 2e apparition en studio, pour débriefer la matinale.

À la mi-journée, Céline Landreau animera RTL Midi, entourée des journalistes de la rédaction. À ses côtés, vous retrouverez Eric Brunet (du lundi au jeudi) et Vincent Parizot (les vendredis), qui dialogueront avec les auditeurs de 13h à 14h30.

A partir de 18h, RTL Bonsoir : Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Cini s’entourent d’une équipe de choc. Marc-Antoine Le Bret, imitateur hors pair, donnera de la voix à toutes les personnalités qui font l’actualité. L’humoriste Alex Vizorek passera quant à lui l’actualité du jour à la broyeuse. Puis Angèle Ferreux, la célèbre cheffe des Ginguettes d’Angèle, partagera ses secrets culinaires. Steven Bellery parlera de toute l’actualité musicale et Isabelle Choquet donnera chaque soir des informations que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Le week-end, les lève-tôt retrouveront Vincent Perrot de 4h30 à 6h, puis Stéphane Carpentier, qui vous informera de 6h à 9h15. A 9h15, Flavie Flament animera l'émission hebdomadaire de Ca va beaucoup mieux avec le Dr Jimmy Mohamed. Le Journal Inattendu sera animé par Nathalie Renoux le samedi. Ophélie Meunier présentera quant à elle Confidentiel de 14h30 à 15h30. Les amateurs de musique ne rateront pour rien au monde Le Grand Studio RTL, diffusé de 18h15 à 19h. Les fans de foot, eux, retrouveront l'émission culte On Refait le match avec Philippe Sanfourche. Le soir, Georges Lang rempile pour une 51e saison à l'antenne de RTL ! Enfin pour finir la semaine Focus Dimanche et le Bon Dimanche Show précèderont On refait le sport (19h15-20h), animé par Isabelle Langé.