Britney Spears : après le retrait de son père, la star est-elle vraiment "libre" ?

Jamie Spears ne sera plus le tuteur de sa fille Britney. L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe dans la nuit du 12 au 13 août 2021 tant le père de la pop star était devenu l'ennemi à abattre pour le mouvement #FreeBritney. Après des mois et des mois de lutte judiciaire infructueuse, Britney Spears, ses conseils et son armée de fans tentaient de lever la tutelle sous laquelle vit la star. Une tutelle gérée en particulier par le père de Britney Spears.

Malgré les tentatives et la vague médiatique, Jamie Spears n'a jamais été dessaisi de son rôle de gardien par les juges malgré les demandes incessantes de sa fille. L'enjeu du combat médiatico-judiciaire n'était même plus de se débarrasser de la tutelle mais de simplement remplacer Jamie Spears par une autre personne neutre. Si les procédures n'ont pas abouti, la pression publique et les enjeux intra-familiaux semblent avoir fait plier Jamie Spears de lui-même.

Le père de Britney Spears était en charge de cette tutelle qui doit protéger les intérêts personnels et financiers de la star depuis 13 ans. Jamie Spears a annoncé qu'il souhaitait "travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur", a révélé le site américain TMZ après avoir eu accès à des documents envoyés par les avocats de Jamie Spears.

"Est-ce qu'un changement de tuteur maintenant est dans l'intérêt de Mme Spears ? C'est hautement discutable, écrivent les avocats. Néanmoins, bien que M. Spears soit la cible d'attaques acharnées et injustifiées, il ne pense pas qu'une bataille publique avec sa fille sur son rôle de tuteur soit dans le meilleur intérêt" de la chanteuse, ajoutent-ils, sans dire quand exactement il comptait quitter ce rôle.

Jamie Spears ne va pas quitter immédiatement son rôle et compte bien boucler quelques dossiers sensibles avant de partir comme le dernier rapport comptable de Britney Spears. "Quand ces questions seront résolues, M. Spears sera en mesure de se retirer. Mais il n'y a pas de circonstances urgentes justifiant la suspension immédiate de M. Spears".

"Justice est faite pour Britney"

Le nouvel avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, a salué l'annonce dans un communiqué. "Nous sommes heureux que M. Spears et son avocate aient aujourd'hui admis dans un document juridique qu'il devait être retiré. Justice est faite pour Britney", a-t-il dit.

Mais, signe que cette affaire de famille et d'argent est peut-être loin d'être finie, l'avocat promet de "continuer son enquête énergique sur le comportement de M. Spears, et d'autres, ces 13 dernières années, pendant qu'il récoltait des millions de dollars des biens de sa fille". Il s'est aussi dit "déçu" par les "attaques honteuses et répréhensibles en cours contre Mme Spears et d'autres" de la part, selon lui, de son père et de l'avocate de ce dernier.

Un vaste travail d'inventaire sur les 13 dernières années de gestion pourrait donc bien s'ouvrir, et chaque camp prépare ses attaques et sa défense. "Si les gens étaient au courant de tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, pas seulement les hauts mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d'addiction qui l'ont affectée, et tous les défis de la tutelle, ils feraient l'éloge de M. Spears pour le travail qu'il a fait, ils ne le vilipenderaient pas", ont fait savoir les avocats de Jamie Spears.

Depuis des années, les fans militent sur les réseaux sociaux et dans la rue pour "libérer" la chanteuse. Les vidéos parfois sibyllines de la chanteuse postées sur son compte Instagram sont décortiquées et chacun y voit des messages codés de la star qui appellerait à l'aide.

Et maintenant ?

Si certains n'étaient pas convaincus par ces analyses, la star a plus directement imploré cet été, devant un tribunal de Los Angeles, de lever la tutelle, la qualifiant d'"abusive". Fin juin, la chanteuse s'était dite "traumatisée" et "déprimée". Durant une vingtaine de minutes, parlant de manière ininterrompue avec un débit extrêmement rapide, elle avait assuré avoir dû prendre des médicaments pour contrôler son comportement et ne pas avoir été autorisée à prendre des décisions concernant ses amitiés ou ses finances. Elle a aussi expliqué qu'elle n'avait pu se faire retirer un stérilet alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants, provoquant une vague d'effroi dans le public. "Je veux juste reprendre ma vie, ça fait 13 ans et ça suffit", avait-elle supplié. Malgré ces déclarations qui ont fait le tour du monde, le tribunal n'avait pas dessaisi Jamie Spears de son rôle de tuteur.



La bataille judiciaire, elle, est loin d'être terminée. Une nouvelle audience est prévue pour le 29 septembre. Un nouveau tuteur devra être choisi par le tribunal, de préférence en accord avec toutes les parties présentes. Britney Spears doit toujours, d'après la justice, être encadrée pour ne pas replonger ou être abusée par son entourage. Les fans, eux, espèrent qu'une Britney Spears libre et indépendante pourrait enfin renouer avec sa musique, ses spectacles et son public.