Britney Spears annonce quitter Instagram : "Je choisis le bonheur"

Après avoir clamé son mal-être et confié ses difficultés depuis qu'elle a retrouvé sa liberté sur Instagram, Britney Spears a décidé de supprimer de sa vie ce qu'elle considère comme négatif, et donc de désactiver son compte sur le réseau social.

"Je choisis le bonheur aujourd'hui. Chaque jour, j'essaye d'oublier les blessures et l'amertume et de me pardonner et de pardonner aux autres", écrit la chanteuse américaine sur Twitter, ajoutant : "Je ne veux pas vivre dans la peur comme quand j’étais plus jeune et ne veux pas être si effrayée et craintive. Je prie pour qu’il y ait réellement la vérité du Saint-Esprit et j’espère que cet esprit est aussi présent chez mes enfants !!!"

Cette décision intervient alors que son premier titre en 6 ans, Hold me Closer avec Elton John, sort aujourd'hui.



Ce n'est pas la première fois que Britney Spears quitte les réseaux sociaux. Elle avait fait une pause d'Instagram, déjà, l'an passé après son mariage, rappelle BFMTV vendredi 26 août. Reste à voir si la suspension de son compte sera encore une fois de courte durée.

