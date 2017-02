Joey Starr au théâtre et David Fray au piano dans "Laissez-vous tenter"

publié le 17/02/2017 à 11:00

Théâtre

Joey Starr sera pour la première fois au théâtre à partir du 6 mars pour 8 représentations exceptionnelles. Il va interpréter seul en scène au théâtre de l'Atelier : Éloquence à l'Assemblée. Il s'agit d'une dizaine de textes écrits par des hommes politiques et prononcés à l'Assemblée nationale. Pas les Fillon, Macron et autres Hamon et Mélenchon, non...



Des hommes politiques qui furent aussi pour la plupart des poètes, essayistes ou romanciers, comme Lamartine, Jules Ferry, Jean Jaurès, Tocqueville, Aimé Césaire, sans oublier Robespierre ou l'Abbé Grégoire. Ils ont écrit des textes considérés aujourd’hui comme essentiels, que ce soit sur le crime, la colonisation, la paix, la misère, l'éducation, la peine de mort ou encore le suffrage universel. Quelle drôle d'idée quand même de faire dire des textes si républicains par le leader de NTM qui n’a pas toujours entretenu de bonnes relations avec les autorités.

Joey Starr lors d'un concert

Musique

Un peu de piano maintenant avec un voyage entre Pologne et Amérique du Sud grâce aux albums de David Fray et de Simon Graïchy. D'abord David Fray qui a consacré son nouvel opus à Chopin. Il est originaire de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. À 35 ans, ce voyage aux côtés de Chopin est une grande première pour lui parce qu’il a refusé de jouer Chopin pendant 15 ans, lui préférant Bach, Mozart et Schubert. Comme s’il avait eu besoin de passer par eux pour emmagasiner un savoir, une connaissance, avant de jouer la musique du franco-polonais, une musique que le pianiste considère comme "vaporeuse", "impalpable" même.

Les albums de David Fray et Simon Ghraichy

