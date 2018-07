Bixente Lizarazu dans A La Bonne Heure

publié le 27/04/2018 à 12:30

Entre RTL et TF1, c'est sans doute le commentateur sportif le plus écouté en France ! Bixente Lizarazu vient de publier Mes prolongations aux éditions du Seuil. Dans cet ouvrage, l'ancien footballeur revient sur son parcours professionnel et les rencontres qui ont jalonnées sa carrière.

"Mes prolongations" de Bixente Lizarazu (Seuil)

Sélectionné 97 fois en équipe de France, vainqueur avec les Bleus de la Coupe du monde 1998, du championnat d'Europe 2000, mais aussi de la Ligue des champions et du championnat du monde des clubs 2001 avec le Bayern Munich, Bixente Lizarazu est entré dans la légende du football. S'il ne joue plus que très rarement aujourd'hui, "Liza" a conservé dans le milieu de solides amitiés. Il évoque ici sa reconnaissance pour les Girondins de Bordeaux, son club d'origine, le Bayern Munich avec qui il a tout gagné et dont il est devenu l'ambassadeur, sa proximité avec Didier Deschamps, son admiration jamais démentie pour son ami Zinédine Zidane ou pour un nouveau pilote automobile nommé Fabien Barthez.

Bixente Lizarazu, en fin observateur, est devenu la voix de l'équipe de France de football pour RTL, L'Équipe et TF1. En tant que consultant, il croise la route des stars d'aujourd'hui. Il livre son regard sur Neymar, Kylian Mbappé, mais encore sur les deux plus grandes stars du football mondial que sont Messi et Ronaldo. Il donne aussi des conseils aux stars de demain et à leurs parents pour leur éviter de se perdre sur le chemin qui mène au professionnalisme.

Mes prolongations emmène le lecteur dans les coulisses de l'histoire du football, raconte les plus grands matches, les entraîneurs, l'évolution du métier et son traitement par les médias. C'est aussi une invitation à partager les passions du Basque pour sa chère terre natale et pour les sports qu'il pratique dans les plus beaux endroits du monde, le jiu-jitsu brésilien, le surf, la plongée ou le ski.

