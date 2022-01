Bêtisier de 2021 : RTL revient sur les plus belles perles de la rédaction

Les fins d'année sont propices aux rétrospectives, avec les bons et les mauvais souvenirs des 365 jours écoulés. Mais il y a également le retour sur les moments cocasses via les traditionnels bêtisiers, et RTL n'échappe pas à la règle. Personne n'est épargné, et entre fatigue, changement de planning et incompréhension, les langues fourchent et les noms sont parfois écorchés. Depuis plus de 20 ans sur RTL, 1er janvier rime avec bêtisier. Voici la cuvée 2021.

Sophie Joussellin, a collecté tout au long de l'année nos dérapages incontrôlés, nos bafouillages et nos moments d'absence. Vous allez reconnaître Yves Calvi, Agnès Bonfillon ou encore Stéphane Carpentier.

L'équipe RTL n'a pas échappé aux bugs techniques qui sont venus enrayer une mécanique pourtant bien huilée. Le grand classique de la langue qui fourche n'a pas épargné nos équipes. Il y a eu aussi des moments de concentration et des fous rires. Jérôme Florin quant à lui a même inventé une nouvelle discipline olympique.