VIDÉO - Bêtisier 2019 : les plus belles perles de la rédaction de RTL

Bêtisier 2019 : les plus belles perles de la rédaction de RTL

publié le 01/01/2020 à 10:59

C'est devenu une tradition. Chaque 1er janvier, RTL présente son bêtisier de l'année écoulée des plus belles bourdes prononcées en direct, à l'antenne de la première radio de France. Comme chaque année, 2019 a été riche en bourdes, fous rire, lapsus et autre cafouillages. Très généreuse cette année, la rédaction de RTL est heureuse de vous présenter la compilation des plus belles perles qui nous ont échappé à l'antenne.



Énorme fou rire à l'annonce de la scène culte de Christelle Rebière dans Les Bronzés qui fêtaient leurs 40 ans, les bafouillages de Marina à la météo, dérapage incontrôlé après un sujet de Pierre Julien sur les nouvelles tenues pour les militaires, rires également d'Yves Calvi tous les matins à la même heure...

Et en ce premier jour de la nouvelle année, pas de répit pour nos journalistes, chroniqueurs, éditorialistes et présentateurs : la compétition pour le bêtisier 2020 commence dès aujourd'hui.