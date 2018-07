publié le 27/11/2017 à 12:52

L’ancien chroniqueur d’On n’est pas couché n’a décidément rien perdu de sa verve. Invité de l’émission La Case en +, diffusée le samedi 25 novembre sur Canal+, Aymeric Caron en a profité pour pousser un coup de gueule contre Emmanuel Macron.



Le motif ? La visite du président de la République dans un centre des Restos du cœur de la Grange-aux-Belles, dans le 10ème arrondissement de Paris. Une apparition de mauvais goût, selon le journaliste, contre laquelle il s’insurge : "Non, mais c'est quoi ça ? C'est ignoble, s'est-il agacé face à Cyrille Eldin. Les Restos du cœur existent car l'État ne fait pas son travail de nourrir les gens."

Mais c’est aussi l’attitude du chef de l’État une fois sur place qui a provoqué l’ire d’Aymeric Caron : "Et ce mec va là-bas, il prend la pose et il fait des selfies, et fait même des clins d'œil quand on lui pose des questions et se marre… […] C'est indécent, c'est cynique… On devrait tous être retournés en voyant ces images, c'est scandaleux". Un comportement selon lui grossier mais qui ne ferait que "montrer la déconnexion totale des gens qui sont au pouvoir."