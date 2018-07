publié le 28/06/2016 à 09:47

Lundi 27 juin, les téléspectateurs se sont regroupés devant Angleterre-Islande : plus de 7.2 millions de personnes ont suivi ces huitièmes de finale, diffusées sur M6. La chaîne enregistre une part d'audience de 29,7%. Arrive en deuxième position la série de TF1, Esprits Criminels, qui a su conquérir 4.5 millions de fidèles, pour une part d'audience de 18%. Plus loin, Espion S, thriller de Nicolas Saada avec Guillaume Canet a attiré près de 2,5 millions de personnes sur France 2. La chaîne enregistre une part d'audience de 10,1%.



Et c'est un deuxième film français qui se hisse dans ce classement : Thérèse Desqueyroux, diffusé sur France 3. Près de 2 millions de téléspectateurs ont suivi le film de Claude Miller avec Audrey Tautou, adaptation du roman de François Mauriac. La chaîne enregistre une part d'audience de 8,1%. Enfin, D8 vient compléter ce top 5, mais en passant sous la barre du million de personnes. Le Petit Monde de Don Camillo a attiré 918.000 téléspectateurs, pour une part d'audience de 4%.