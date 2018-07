publié le 31/10/2016 à 09:37

C'est le cinéma qui a attiré le plus de téléspectateurs dans la soirée du 30 octobre. France 2 se place en tête des audiences grâce à la comédie L'Amour c'est mieux à deux, avec Virginie Efira et Clovis Cornillac. Le film de et avec Arnaud Lemort a fait rire 3.4 millions de personnes, soit 14,9 % des audiences. TF1 la suit de très près grâce au film d'animation Rio, qui a charmé 3.3 millions de petits et grands, soit 14,8 % des audiences. France 3 réussit à s'imposer sur la troisième marche du podium grâce aux Enquêtes de Murdoch : la série a rassemblé 3.2 millions de téléspectateurs, soit 13,4 % des audiences.



Sur M6, le dernier numéro de Zone Interdite consacré aux secrets de Disneyland Paris a attiré 2.9 millions d'adeptes de l'univers de la souris aux grandes oreilles, soit 13,0 % des audiences. Enfin, NT1 ferme la marche avec le film de super-héros Green Lantern. Le long-métrage avec Ryan Reynolds a fédéré 1 million de fans, soit 4,9 % des audiences.