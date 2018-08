publié le 24/08/2018 à 09:59

Pour la soirée du 24 août, les amateurs de magie étaient au rendez-vous sur TF1. Le film Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie a rassemblé 2,6 millions de de téléspectateurs et téléspectatrices, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer 16% de part d'audience.



En second, on retrouve M6 et son célèbre jeu d'aventure Pékin Express, présenté par Stéphane Rotenberg. Cette septième étape, qui se déroulait Philippines, a réuni 2,2 millions de fidèles. Un score qui offre à la chaîne 13,3% de part d'audience.



Pas très loin, figure France 2 et son magazine historique Secrets d'histoire. Celui-ci, animé par Stéphane Bern, a su séduire 2,1 millions de curieux (11,5% de part d'audience).

Enfin, France 3 arrive au pied du podium avec sa série policière française Origines, avec Vanessa David et Julien Baumgartne. L'intrigue de l'épisode a fédéré 1,9 million d'habitués. La chaîne engrange à cette occasion 10% de part d'audience.