publié le 22/08/2018 à 11:13

Pour la soirée du 21 août, les amateurs de Camping Paradis étaient au rendez-vous. La série est arrivée en tête des audiences, puisque celle-ci, portée par Laurent Ournac, a séduit 3,8 millions de fidèles. De quoi ravir la chaîne TF1, qui grâce à cela, engrange 20,6% de part d'audience.



En second, on retrouve France 3 et son téléfilm policier Rien ne vaut la douceur du foyer, réalisé par Laurent Jaou. Celui-ci a conquis 2 millions de curieux. Un bon score qui permet à la chaîne d'enregistrer 11,4% de part d'audience.



Non loin, se positionne France 2 et son émission de divertissement Le meilleur des Années Bonheur, présentée par Patrick Sébastien. Ce condensé des plus beaux moments de l'année du programme, a rassemblé 1,8 million téléspectateurs et téléspectatrices.

Enfin, M6 arrive au pied du podium avec la finale de son télé-crochet Audition secrète. Ce gigantesque spectacle musical a fédéré seulement 1,3 million de personnes devant leur poste de télévision (8,5% de part d'audience).