02/09/2018

Cette semaine à la télévision, on a compté au moins trois cartons d'audience, le tout sur des chaînes différentes. Il y a eu Good Doctor sur TF1 avec près de 7 millions de téléspectateurs mardi soir, Scènes de ménage, qui avec l'arrivée de son nouveau couple à permis à M6 de franchir la barre des 4 millions et puis Un si grand soleil.



Le nouveau feuilleton de France, diffusé après le journal de 20 heures, a attiré 4 millions de téléspectateurs pour la première lundi, avant de se maintenir au-dessus des 3,5 millions les jours suivants.

Un succès qui était espéré par France Télévisions. "Il l'espérait ardemment et on peut dire qu'ils ont mis toutes leurs chances de leur côté parce qu'il y a eu un matraquage promotionnel inédit sur France 2 pour annoncer l'arrivée du feuilleton. Et puis il y a le choix de cet horaire, 20h40, pour s'assurer un matelas d'audience confortable grâce à l'audience du 20h qui est un des programmes les plus regardés sur la chaîne publique", explique Benjamin Meffre de Puremedias.

35 millions par an

Ce feuilleton bénéficie de gros moyens (35 millions par an, dont 26 financé parle service public) pour preuve de nombreuses scènes sont tournées en extérieur, ce qui est assez rare dans des programmes de ce type. "La réalisation est beaucoup plus belle que celle de fictions concurrentes", juge Benjamin Meffre.



France Télévisions a également choisi d'avancer la diffusion de Plus belle la vie sur France 3. En la faisant passer la série à 20h20, le groupe espère que les téléspectateurs enchaînent les deux feuilletons.