Atteinte d'un cancer, l'actrice américaine Annie Wersching est morte à 45 ans

Annie Wersching joue quant à elle Tess dans "The Last of Us"

L'actrice américaine, Annie Wersching est décédée ce dimanche 29 janvier 2023 matin à Los Angeles des suites d'un cancer diagnostiqué en 2020.

C'est son mari Stephen qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué relayé par le site Deadline et Associated Press. "Il y a un trou immense dans l'âme de cette famille aujourd'hui. Mais elle nous a laissés les outils pour le combler. Elle trouvait l'émerveillement dans les moments les plus simples. Elle n'avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre que l'aventure vous trouve", a-t-il notamment écrit.



Née à Saint-Louis, dans le Missouri, où elle a grandi, Annie Wersching s’était fait connaître pour ses rôles dans Extant, Vampire Diaries, Harry Bosch, Timeless, Hawaii 5-0 ou encore Runaways. "Mon cœur est brisé. Mes pensées vont à ses proches", a écrit dans un tweet Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo The Last of Us. Annie Wersching prêtait sa voix au personnage de Tess dans le jeu vidéo.

Une cagnotte en ligne a été lancée pour apporter un soutien à la famille. L'actrice était mère de trois garçons : Freddie (né en 2010), Ozzie (né en 2013) et et Archie (né en 2018).

