publié le 26/07/2018 à 18:44

La chanteuse Ariana Grande prend un peu de recule sur les réseaux sociaux en suivant le modèle de son petit ami et fiancé Pete Davidson. Ce dernier a très récemment supprimé la totalité des contenus de son compte Instagram. Son compte rassemble toujours plus de 2,2 millions d'abonnés mais plus aucune photo carré (si ce n'est sa photo de profil) n'est visible.



De son côté Ariana Grande n'a pas effectué un tel ménage de printemps mais elle a expliqué en toute transparence à ses fans qu'elle comptait faire une pause. Une source proche de la chanteuse a expliqué ce retrait au magazine américain People: "Ils sont fatigués de subir toutes ces attaques. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de commentaires négatifs alors que cette période [l'annonce de leurs fiançailles, ndlr] devrait être une période heureuse pour eux. Pete en particulier a reçu de nombreux messages haineux des fans d'Ariana. C'est douloureux et il est très sensible".

Les internautes critiquaient chacun des gestes et des actions du jeune homme dernièrement. Sur Twitter, Ariana Grande expliquait à une fan : "Je vais faire une pause loin de Twitter et d'Instagram. On tombe toujours sur des conneries négatives et ça peut faire déprimer". Depuis le 24 juillet et quelques jours auparavant, Ariana Grande n'a posté que des contenus promotionnels pour ses dernières chansons ou un message de soutien à Demi Lovato après son hospitalisation.