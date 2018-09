publié le 21/09/2018 à 15:06

Elle est solaire, lumineuse et fait avancer la cause des personnes souffrant d'un handicap. Chiara Bordi, une jeune lycéenne de 18 ans est arrivée troisième (deuxième dauphine) lors de l’élection de Miss Italie, mardi 18 septembre 2018. Amputée de la jambe à l'âge de 13 ans, à la suite d'un accident de scooter, celle qui aspire à devenir mannequin a pourtant essuyé bon nombre de critiques et propos injurieux sur les réseaux sociaux.



Certains internautes estimant que la jeune italienne a bénéficié des faveurs de la part du jury en raison de sa prothèse apparente. "Tu me dégoûtes, rentre chez toi, les gens votent pour toi parce que tu es estropiée", a-t-on pu lire sur Twitter. Malgré cette masse d'insultes, d'autres internautes, plus bienveillants, ont défendu Chiara Bordi."Quelle incroyable résilience, bravo à vous Chiara".

La jeune femme originaire de Tarquinia [petite commune au nord de Rome, ndlr] avait déclaré à la télévision: "Quand j'ai eu mon accident, j'ai dû changer de critères de beauté. Maintenant pour moi la beauté, c'est être une personne courageuse et qui ne lâche jamais rien". La jeune femme fait aujourd’hui de sa prothèse un véritable "accessoire de mode".