publié le 02/09/2018 à 20:14

Son identité n'est pas connue mais pourtant, de nombreux internautes le connaissent. William, un prof d'anglais de 30 ans, fait un véritable carton sur le toile avec son compte Twitter : Monsieur le Prof. Créé en septembre 2011, Monsieur le Prof cumule aujourd'hui plus de 470.000 abonnés.



Il relaie et raconte depuis plusieurs années, avec humour et franchise, des anecdotes, des réflexions sur le quotidien des enseignants mais aussi des réflexions sur ses élèves. Auteur de plusieurs ouvrages, il publie un nouveau livre à l'aube de la rentrée scolaire : Éthique et responsable.



Une manière pour lui de "dévoiler l'envers du décor". "On a tous été élève, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe entre deux cours, ce qu'il se dit en salle des profs. Je pense que c'est assez rigolo", explique-t-il au micro de RTL.