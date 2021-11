"Ambition intime" : Anne Hidalgo au bord des larmes après le témoignage de sa sœur

Anne Hidalgo n'est pas née en France. Celle qui est aujourd'hui maire de Paris et la candidate du Parti socialiste à la présidence de la République est née Ana María Hidalgo Aleu à San Fernando en Espagne, le 19 juin 1959. Ses parents, Antonio, ouvrier électricien syndicaliste, et sa mère, María, couturière, ont émigré en France au printemps 1962 avec leurs deux filles alors âgées de 2 ans et 4 ans. La famille Hidalgo a connu l'exil vers la France à plusieurs reprises notamment pour échapper à la dictature franquiste en Espagne.

C'est une expérience qui a naturellement marqué la famille Hidalgo et la femme politique en devenir qu'était la jeune Ana. "Quand on a connu soi-même ce chemin qu'est l'immigration, on sait qu'on ne quitte pas son pays de gaîté de cœur. Je garde cette expérience intime de ce qu'est l'immigration", affirme Anne Hidalgo face à Karine Le Marchand après avoir raconté les épreuves de ses parents.

"Ma sœur est complètement concernée par tous ces problèmes des migrants, raconte en miroir Mary, la grande sœur d'Anne Hidalgo face aux caméras de M6. Les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que des gens vont se mettre dans un petit bateau en bois qui tient à peine sur l'eau avec un enfant. Sans savoir nager. Ils croient qu'ils font ça par plaisir ? C'est n'importe quoi ! Il faudrait qu'ils viennent voir, un petit peu la réalité... Ça m'émeut un peu", explique Mary alors que sa voix se brise sous l'émotion. Face à ce témoignage qui résonne avec son histoire familiale et les nombreux drames qui font l'actualité, Anne Hidalgo réagit face à Karine Le Marchand. : "Elle va me faire pleurer".

Anne Hidalgo a été naturalisée française avec ses parents en juillet 1973. Elle avait alors 14 ans. Elle a repris la nationalité espagnole en 2003 et joui depuis la double nationalité franco-espagnole. Anne Hidalgo s'est mariée deux fois. Elle a trois enfants. Elle vit aujourd'hui l'homme politique Jean-Marc Germain, qu'elle a rencontré au cabinet de Martine Aubry.

