publié le 28/01/2017 à 04:32

John Hurt, l'inoubliable interprète d'"Elephant Man" dans le film de David Lynch, a succombé des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 77 ans le 27 janvier, comme l'ont annoncé plusieurs journaux britanniques. S'il a longtemps été abonné aux seconds rôles entre le début de sa carrière au cinéma à l'aube des années 60 et la fin des années 70, John Hurt est parvenu à se faire un nom grâce à ses apparitions dans "Midnight Express" d'Alan Parker (1978) et "Alien, le huitième passager" de Ridley Scott (1979).



En 1980, son interprétation tragique de John Merrick dans "Elephant Man" lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Il poursuivra ensuite une carrière qui s'étalera sur six décennies différentes, tournant avec Raoul Ruiz, Gus Van Sant, Jim Jarmusch ou Guillermo Del Toro. Il prend également part dès 2001 à la saga Harry Potter, dont il figurera à l'affiche de trois des huit films. En parallèle, on pourra le voir dans de nombreux téléfilms et séries.

Annobli par la reine Elisabeth II en 2015, Sir John Hurt annonce qu'il est atteint d'un cancer du pancréas. Il se montre alors confiant quant à ses chances de guérison, reconnaissant cependant qu'il ne craint pas la mort : "Je ne peux pas dire que je m'inquiète beaucoup au sujet de ma mortalité, mais il est impossible pour un homme de mon âge de ne pas y songer un peu tout de même. Nous ne sommes là que pour un temps et nous n'occupons notre siège que très brièvement".

> Elephant Man (1980) bande-annonce