Alice Taglioni dans A La Bonne Heure !

publié le 31/01/2019 à 12:30

Après deux documentaires intitulés Dernières Nouvelle du Cosmos et La cour de Babel, Julie Bertuccelli revient à la fiction avec La dernière folie de Claire Darling, en salles mercredi prochain. Il s'agit de l'adaptation du livre Le dernier vide-grenier de Faith Bass Darling de Lynda Rutledge publié en 2012.



Pour les besoins de ce long métrage, la cinéaste a fait appel à une grande Dame du cinéma français : Catherine Deneuve ! La comédienne est à l'écran avec Chiara Mastroianni, sa fille. Après Les Biens-Aimés, Un conte de Noël, ou encore 3 sœurs, il s'agit de la douzième collaboration entre les deux actrices. Alice Taglioni, Olivier Rabourdin, Samir Guesmi, et Laure Calamy complètent ce très joli casting.

"La dernière folie de Claire Darling" de Julie Bertuccelli, avec Catherine Deneuve et Alice Taglioni

L'histoire : À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling (Catherine Deneuve / Alice Taglioni) se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie (Chiara Mastroianni), sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "La dernière folie de Claire Darling" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Maillot et Patrice Carmouze.