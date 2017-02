Alice Pol a été repérée par Dany Boon dans "Supercondriaque". L'actrice crève l'écran en jeune apprentie maladroite du Raid dans "Raid dingue", en salles le 1er février.

Crédit : GINIES/SIPA Alice Pol est à l'affiche de "Raid dingue" avec Dany Boon, en salles le 1er février

par Morgane Giuliani publié le 01/02/2017 à 16:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il sera difficile de ne pas croiser son visage au détour d'une affiche en ce début d'année. Alice Pol tient l'un des deux rôles principaux de Raid dingue, la nouvelle comédie de et avec Dany Boon, un film RTL en salles le 1er février. L'actrice de 30 ans y campe Johanna, une jeune femme bien décidée à rejoindre les rangs du groupe d'intervention du Raid, l'unité d'élite de la police nationale. C'est sans compter sur sa maladresse légendaire, mais la fille du ministre de l'Intérieur n'est pas du genre à se décourager. Elle se retrouve formée par l'instructeur macho Eugène Froissard (Dany Boon), à qui elle va donner bien du fil à retordre.



La prestation d'Alice Pol dans cette comédie d'action a été saluée, au point qu'elle est comparée à un Pierre Richard féminin. Mais qui est donc cette actrice en vogue, qui semble faire de la comédie son domaine de prédilection ?

> RAID DINGUE Bande Annonce (Dany Boon, Comédie 2017)

Passionnée par le théâtre

Alice Pol naît à la Réunion en 1986, mais c'est à Marseille qu'elle grandit, entourée de deux petites soeurs. L'école l'ennuie ? Elle prend des cours de théâtre à partir de l'âge de 15 ans. Elle ne se consacre pas tout de suite à sa passion, suivant des cours de droit puis d'histoire de l'art. En cachette de ses parents, elle monte de temps en temps à Paris pour passer des castings, leur faisant croire qu'elle y retrouve son petit-ami.



À 22 ans, elle écrit sa première pièce : C'est tout droit...ou l'inverse, qui tourne deux fois à travers la France. À côté, la jeune femme apparaît dans quelques séries télévisées, comme Plus belle la vie et Sous le soleil.

Aficionado des comédies

C'est en 2007 que sa carrière commence sur le grand écran, avec la comédie Vilaine, de Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit. Alice Pol y incarne Jessica, une des amies pestes de Mélanie, souffre-douleur qui décide de se rebiffer. Alice Pol n'apparaît ensuite presque que dans des comédies : Joueuse, Les Émotifs anonymes, La croisière,Une folle envie ou encore, Joséphine, où elle retrouve Marilou Berry.

> "Joséphine" - Bande Annonce

C'est dans le film comique Un plan parfait que Dany Boon la repère. Il la fait jouer dans Supercondriaque (2014), son 4e film en tant que réalisateur et scénariste, et où il tient aussi le rôle principal. Alice Pol y joue Anna, sœur du praticien de Dany Boon, hypocondriaque maladif, et dont il tombe amoureux. Plus de 5 millions de spectateurs se pressent en salles le voir, et découvrent tout le talent d'Alice Pol.

Repérée par Dany Boon

> "Supercondriaque" - Bande-annonce

"Après le succès de Supercondriaque, les gens m'ont dit 'Oh bah tu vas faire que de la comédie, t'as pas peur d'être cloisonnée ?' J'en sais rien, j'ai pas le temps d'avoir peur, s'emporte Alice Pol au micro de RTL. J'ai déjà eu tellement peur avant.de ne pas travailler.. Je suis partie sur le film de Claude Lelouche, puis Danièle Thompson où j'ai eu des rôles opposés, puis je n'ai fait aucune comédie."



C'est en observant la maladresse de la jeune femme que Dany Boon la rappelle pour Raid dingue. "Je me doutais qu'on rebosserait ensemble, ça s'était tellement bien passé ! Je sais que c'est un fidèle, se souvient Alice Pol. Et d'un coup, il me sort Raide dingue. Il me dit 'Je t'ai vue faire, t'es d'une maladresse et d'une distraction hors-normes', ce qui est un peu gonflé parce que lui-même (...) est distrait. Comment transformer ses défauts en qualités par Dany Boon !"



Le réalisateur confirme auprès de BFM TV : "Le premier jour de tournage de Supercondriaque, elle arrive totalement flippée, va s'asseoir et renverse intégralement son mug de thé dans mon porte document où se trouve mon scénario avec toutes mes notes, se souvient Dany Boon. C'est ça Alice Pol... Pour moi, c'est la rencontre avec une nature comique qui me fait beaucoup rire et pour qui j'ai de l'admiration." Dany Boon la compare même à Pierre Richard, une comparaison amplement méritée.