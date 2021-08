Alors qu'il peut accueillir une centaine de personnes, un avion militaire de l'US Air Force a décollé de l'aéroport de Kaboul avec 640 personnes à bord, tentant toutes de fuir l'Afghanistan ce lundi 16 août après la prise définitive de la capitale par les talibans la veille. Cette nouvelle illustration du chaos à l'aéroport a fait le tour des réseaux sociaux.



Sur un cliché diffusé par Defense One et relayé par BFM TV on aperçoit des centaines de personnes, 640 donc, selon le site d'informations, qui sont installées à l'intérieur d'un avion de l'US Air Force, un C-17 Globemaster III plus précisément, prêt à décoller de la capitale afghane. L’appareil n’avait pas prévu d’embarquer autant de passagers, mais certains se sont accrochés à la rampe à l’arrière de l’avion au décollage. L’équipage a donc décidé de les laisser monter à bord.

Ce nouveau cliché vient s'ajouter aux nombreuses vidéos choc diffusées sur les réseaux ces derniers jours, notamment celle qui illustre une centaine personnes courant près d'un avion sur le tarmac et tentant de s'y accrocher alors que l'appareil essayait de décoller de la capitale afghane. Sur un autre cliché, on peut aussi apercevoir une personne, qui s'était accroché à l'appareil, vraisemblablement aux roues, chutant de plusieurs centaines de mètres après que l'avion avait décollé.