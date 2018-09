A La Bonne Heure avec Macha Méril et Michel Legrand

Macha Méril, Michel Legrand et Stéphane Bern

publié le 20/09/2018 à 12:30

Depuis le 12 septembre, Macha Méril est à l'affiche de la création théâtrale de Christophe Lidon, La légende d’une vie de Stefan Zweig, aux côtés de son amie Natalie Dessay, Bernard Alane, Gaël Giraudeau et Valentine Galey. Cette pièce plonge le spectateur dans la psychologie des secrets de famille.

"La légende d'une vie" de Stefan Zweig, avec Macha Méril et Nathalie Dessay, actuellement au Théâtre Montparnasse

L'histoire : Vienne, 1919. Un jeune auteur cherche a` s’extirper du souvenir de son père, poète devenu icône nationale. Le jeune homme étouffe dans la maison familiale ou` tout est organisé par sa mère, femme autoritaire et intransigeante, autour du culte du grand homme. C’est alors que revient au sérail une femme dont le secret pourrait libérer le jeune homme de son carcan.

> "La légende d'une vie" - Bande-annonce

La légende d'une vie, actuellement au Théâtre Montparnasse, du mardi au samedi à 20h30. Matinées le samedi à 17h et le dimanche à 15h30.

L'autobiographie de Michel Legrand

Pulvérisateur de frontières, créateur fantasque en dehors de tout système, trois fois oscarisé, Michel Legrand est l’auteur d’une œuvre foisonnante, en équilibre entre jazz, variété, comédie musicale, musique de films, de concert, de scène, de ballet.



Dans J'ai le regret de vous dire oui (Fayard), le compositeur se raconte avec humour, gravité et liberté, entremêlant présent et passé. Aucun sujet sensible n’est éludé : les abandons du père, la relation passionnelle avec Jacques Demy, les tourments de la dépression californienne, le rapport au dogmatisme de la musique contemporaine.

"J'ai le regret de vous dire oui" de Michel Legrand avec Stéphane Lerouge, aux éditions Fayard

Cet ouvrage, réalisé avec l'aide de Stéphane Lerouge, est une invitation à voyager dans les multiples vies d’une vie. Un récit où Michel Legrand nous parle de ses incroyables rencontres comme Maurice Chevalier, Miles Davis, Jean-Luc Godard, Natalie Dessay ou encore Michael Jackson. Il brosse également le portrait de trois femmes essentielles : Nadia Boulanger, sa mère de musique ; Barbra Streisand, son interprète américaine d’élection ; Macha Méril, la femme de sa vie, rencontrée en 1964 à Rio et épousée en 2014. A 86 ans, Le musicien nous donne une leçon de vie et d’espérance.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Première édition du Festival Désobéissant à Paris

Le Festival Désobéissant au Théâtre des 2 Ânes

Du 23 au 30 septembre prochains, Les Désobéissants de l’humour feront l’école buissonnière. En solo, en duo ou plus si affinités, les humoristes les plus indisciplinés de France se succéderont sur la scène mythique du Théâtre des 2 Ânes. Un festival proposé par Régis Mailhot, que vous pouvez également retrouver les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 avec son spectacle Citoyen - (en) marche ou grève ! Bienvenue en Marconie...