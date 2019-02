A La Bonne Heure avec Thomas Lilti et Alice Belaïdi

publié le 15/11/2018 à 12:30

Après trois films sur l'univers médical comme Médecin de campagne en 2016 et Première année sorti en septembre dernier, Thomas Lilti, lui-même ancien médecin, poursuit l'exploration des coulisses du milieu hospitalier, avec sa première série Hippocrate, une création originale Canal+. Il livre 8 épisodes documentés et réalistes, portés par un casting au diapason : Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leklou ou encore Zacharie Chasseriaud.



La série est directement inspirée du film éponyme du réalisateur qui avait réuni plus de 950.000 spectateurs au cinéma en 2014. La série, elle, sera diffusée sur la chaîne cryptée tous les lundis à partir du 26 novembre prochain à 21h.

la série médicale "Hyppocrate" de Thomas Lilti débarque sur Canal +

Avec Hippocrate, le cinéaste dessine une fresque humaine et sociale puissante à travers les quatre personnages principaux. Avec un regard tendre mais réaliste, il raconte à sa manière l'hôpital d'aujourd'hui, la vocation profonde et douloureuse de ces jeunes médecins et leur solidarité dans une épreuve qui ira bien au-delà de leurs limites.



L'histoire : Un hôpital public en périphérie d’une grande ville. Suite à des mesures sanitaires, les médecins titulaires du service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux pour 48h. Trois internes inexpérimentés et un médecin légiste, qui ne se connaissent pas encore, vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Mais la quarantaine se prolonge…

Nous vous proposons de découvrir le teaser de la série...

> "Hippocrate" - Teaser

