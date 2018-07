Alice Belaïdi et Romain Duris sont les invités de Stéphane Bern

publié le 30/08/2016 à 10:00

Cinq ans après L'Arnacoeur, Romain Duris a retrouvé le regretté Pascal Chaumeil dans son dernier film intitulé Un petit boulot. Le comédien de 42 ans donne la réplique à Alice Belaïdi et Michel Blanc. Ce dernier a notamment signé le scénario du long métrage. Cette comédie noire et grinçante, présentée en avant-première au Festival du Film d’Angoulême, est une adaptation d'un roman de l'américain Iain Levison.



L'histoire : Jacques habite une petit ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s'accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...



Un petit boulot, de Pascal Chaumeil avec Romain Duris, Alice Belaïdi et Michel Blanc. En salle le 31 août 2016.

Découvrez la bande annonce du film :

> "Un petit boulot" - Bande Annonce

