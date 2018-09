A La Bonne Heure avec Thomas Dutronc

Thomas Dutronc et Stéphane Bern

publié le 10/09/2018 à 12:30

Trois ans après Éternels, jusqu'à demain, Thomas Dutronc a dévoilé le 7 septembre dernier Live is Love. Cet opus, le quatrième de sa carrière, est composé à 50% de titres inédits.

"Live is Love", le nouvel album acoustique de Thomas Dutronc

Enregistré cette année lors d'une tournée avec son groupe Les Esprits manouches, l'album acoustique sort chez Blue Note, célèbre label de jazz qui a notamment accueilli Miles Davis, John Coltrane ou encore Sidney Bechet. Une reconnaissance pour Thomas Dutronc, qui est aussi un passionné de Django Reinhardt.

Sur ce disque, nous retrouvons donc ses succès comme Nasdaq, Comme un manouche sans guitare, J’aime plus Paris… mais également des reprises avec par exemple celles d'Henri Salvador (Mademoiselle) ou de John Lennon (Love). C'est d’ailleurs cette dernière, datant de 1970, qui a été choisie en tant que premier extrait pour promouvoir l'album. Nous vous proposons de (re)découvrir le morceau en vidéo...



> Thomas Dutronc - "Love"

Chaque titre sélectionné sur une cinquantaine de dates à travers la France, en fait le meilleur enregistrement à ce jour de l’artiste et des Esprits manouches composés de Pierre Blanchard au violon, mais aussi de Stéphane Grappelli et Martial Solal, les complices de toujours de Thomas. Cerise sur le gâteau, le célèbre guitariste Rocky Gresset a rejoint l'équipe pour l'occasion.





Live is Love, c'est aussi une véritable carte postale retraçant une longue tournée, avec, à l’intérieur, de très belles photos prises sur les routes de France.

