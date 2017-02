Thomas Dutronc, Alain Chamfort dans 100% Live

REPLAY - Encore une scène très riche cette semaine, outre Alain Chamfort et Thomas Dutronc vous pourrez découvrir sur les scènes de France et dans l'émission Patricia Kaas, Slimane, Christophe, Olivia Ruiz

> 100% Live du 05 février 2017 Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Éric Jean-Jean Télécharger

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 05/02/2017 à 16:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer





Patricia Kaas continue sa tournée, ce soir à Zurich, le 9 à Strasbourg, le 15 à Amiens. Thomas Dutronc présente son album Eternel jusqu'à demain sur les routes de France, le 9 à Saint-Paul Trois Châteaux, le 10 à Firminy le 11 à Caluire et Cuire. Alain Chamfort qui a commencé sa tournée à la fin de l'année dernière et encore sur scène, le 10 à Puget-sur-Argens, le 11 à Montélimar, le 12 à Saint-Chamont. Slimane quant à lui sera le 8 à Caen, le 9 au Havre et le 10 à Nantes....Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

Sur scène cette semaine

Thomas DUTRONC - Allongés dans l'herbe (Live grand studio 06/06/2015)

Patricia KAAS - Adèle (Live grand studio 12/11/2016)

SLIMANE - Paname (Live grand studio 09/07/2016)

CHRISTOPHE - Les mots bleus (Live grand studio 09/04/2016)

Anne SILA - Le monde tourne sans toi (Live grand studio 27/02/2016)

Alain CHAMFORT - La fièvre dans le sang (live grand studio 18/04/2015)

Olivia RUIZ - Mon corps mon amour (Live grand studio 19/11/2016)

TÉTÉ - A la faveur de l'automne (Live grand studio 15/10/2016)

Les Grands albums live Lauryn HILL MTV unplugged n° 2.0 ( 2002)

Lauryn HILL - Mr. intentional

> Ms. Lauryn Hill - Mr. Intentional [unplugged] (Live in NYC) - 7/27/14

Le meilleur du grand studio, des enregistrements historiques

TEXAS - Black eyed boy (Live grand studio 01/06/2013)

Texas en live dans le Grand Studio RTL

Le live préféré de Louane et Jean-Pierre Mocky

Le live préféré de ; LOUANE

Melody GARDOT - Baby I'm a fool (Live grand studio 26/05/2012)

Le live préféré de Jean-Pierre MOCKY

Elton JOHN - Rocket man (Live at the Hammertsmith Odeon 1973)

Crédit : Instagram d'Elton John Elton John a posté une photo avec la Française Louane sur Twitter

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.