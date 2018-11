A La Bonne Heure avec José Garcia

publié le 26/11/2018 à 12:30

Lola et ses frères est le quatrième long métrage de Jean-Paul Rouve après Sans arme, ni haine, ni violence (2008), Quand je serai petit (2012) et Les souvenirs (2015) qu'il avait déjà co-écrit à l'époque avec l'écrivain à succès David Foenkinos.



Cette nouvelle comédie raconte les relations parfois complexes entre une sœur et ses deux frères. Au centre de ce film, Jean-Paul Rouve a souhaité placer des thème assez rudes : ainsi il y est notamment question de chômage, de deuil ou encore de solitude. Pour son casting, le réalisateur a fait appel à Ludivine Sagnier, José Garcia mais également Ramzy Bedia. Lola et ses frères sortira en salles mercredi prochain.

Ludivine Sagnier, José Garcia et Jean-Paul Rouve se partagent l'affiche de "Lola et ses frères"

L'histoire : Lola (Ludivine Sagnier) a deux frères : Benoit (Jean-Paul Rouve), qui se marie pour la troisième fois, et Pierre (José Garcia), qui débarque en retard au mariage... Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher (Ramzy Bedia) alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables...



Découvrez la bande-annonce du film...

> "Lola et ses frères" Bande-annonce (2018)

Le live de "Notre-Dame de Paris" sur RTL

Notre-Dame de Paris à 20 ans ! Le célèbre spectacle de Luc Plamandon et Richard Cocciante a réuni plus de 15 millions de spectateurs depuis sa création en 1998. Joué en 9 langues et dans une vingtaine de pays, il est devenu une véritable référence à travers le monde.



Aujourd’hui, afin de fêter ces deux décennies de succès, la comédie musicale s’installera pour 12 représentations exceptionnelles au Palais des Congrès de Paris du 21 décembre au 6 janvier prochains. Ces spectacles seront interprétés par la troupe de chanteurs et danseurs qui ont triomphé à Paris et en tournée en 2016 lors du dernier retour de Notre-Dame de Paris.





A cette occasion, Angelo del Vecchio, Martin Giroux et Daniel Lavoie, qui jouent respectivement Quasimodo, Phoebus et Frollo, étaient présents ce matin dans le studio de A La Bonne Heure pour interpréter le tube Belle !

¿¿Frollo, Quasimodo & Phoebus s’échauffent la voix dans le studio d’@Alabonneheure !! Dans quelques minutes ils chanteront « Belle » en live pour le retour de « Notre Dame de Paris » au Palais des Congrès ¿¿¿¿ @bernstephane @ndpofficiel

¿11h20

¿https://t.co/uroURmbbGz pic.twitter.com/dxhQVGV6oB — ALaBonneHeure (@Alabonneheure) 26 novembre 2018

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Patrice Carmouze.