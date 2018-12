A La Bonne Heure avec Frédéric Lenoir

publié le 13/12/2018 à 12:30

Le 8 novembre dernier, Frédéric Lenoir a publié Méditer à cœur ouvert aux éditions du Nil. Cette pratique millénaire utilisée tant en Orient par les bouddhistes qu'en Occident par les Grecs anciens, est aujourd'hui validée par la recherche scientifique. En développant notre attention, elle nous apprend non seulement à calmer les agitations de notre mental mais aussi à élargir nos perceptions sensorielles.

"Méditer à cœur ouvert" de Frédéric Lenoir aux éditions du Nil

Dans ce livre, le philosophe s'attache à aller plus loin en introduisant dans cette pratique la notion de cœur. Méditant depuis plus 30 ans, il aide à harmoniser l'esprit, le cœur et le corps du lecteur. Objectif : retrouver le goût de la bienveillance, de la confiance, du pardon et de la gratitude. L'ouvrage comprend également un enregistrement sonore de 10 méditations guidées par Frédéric Lenoir lui-même, et mises en musique par Logos.

C'est bien là le but ultime de l'art de méditer : être pleinement humain en harmonisant notre esprit, notre corps et notre cœur. Frédéric Lenoir Partager la citation





La sagesse selon Frédéric Lenoir

Comment être soi et s’accorder au monde ? Devenir plus aimant et vertueux ? Trouver le chemin de la libération intérieure ? Grandir dans la joie et trouver la sérénité ? Autant de questions auxquelles Frédéric Lenoir répond avec sincérité et simplicité dans La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent (Seuil).

"La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent" de Frédéric Lenoir aux éditions du Seuil

A travers l'ouvrage, le philosophe, lui-même en quête de sagesse depuis l'adolescence, conduit le lecteur sur les traces d'Épicure, Epictète, le Bouddha, Tchouang-tseu, Montaigne, Spinoza ou encore Etty Hillesum. Très accessible, ce livre est donc à la fois d'un traité philosophique sur la notion de sagesse et d'un manuel pratique pour aller vers une vie qui a du sens.

