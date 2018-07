Frédéric Lenoir dans A La Bonne Heure

publié le 30/05/2017 à 10:29

A 54 ans, Frédéric Lenoir est un humaniste et un fervent défenseur des animaux ! Il vient de publier un livre intitulé Lettre ouverte (et ceux qui les aiment), aux éditions Fayard. Dans cet essai, le philosophe prône l'égalité entre l'être humain et les animaux afin de démonter l'idée que l'Homme est supérieur aux autres espèces.

"Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment) de Frédéric Lenoir (Fayard)

"Nous assistons probablement, et je le souhaite de tout cœur, au passage à un stade éthique supérieur où la pensée humaniste s’émancipe de son cadre anthropocentrique pour s’étendre à tous les êtres sensibles qui peuplent la Terre. Dès lors, faire preuve d’“humanité” ne signifie plus simplement respecter les autres êtres humains, mais tout être vivant, selon son degré de sensibilité et de conscience. La vie s’est exprimée sur Terre à travers une foisonnante diversité.

Puisque l’être humain est aujourd’hui l’espèce la plus consciente et la plus puissante, puisse-t-il utiliser ses forces non plus pour exploiter et détruire ces formes de vie, mais pour les protéger et les servir. C’est pour moi notre plus belle vocation : protecteurs et serviteurs du monde." - Frédéric Lenoir



