A La Bonne Heure avec Camille Lacourt

publié le 11/03/2019 à 12:30

Il a régné pendant 10 ans sur le monde de la natation aux côtés de ses coéquipiers Florent Manaudou, Frédérick Bousquet et Fabien Gilot. Nageur surdoué, il a mis un terme à sa carrière en juillet 2017 après avoir décroché la médaille d'or à 5 reprises. Camille Lacourt passe donc aujourd'hui du grand bain à la librairie. Premier champion du monde français de l'histoire de la natation en 2011 à Shanghai, l'ancien athlète de 33 ans a publié en février dernier sa première autobiographie. Intitulée Cinquante nuances de bleu, elle est éditée chez Michel Lafon.

"Cinquante nuances de bleu", l'autobiographie de Camille Lacourt chez Michel Lafon

Je n'ai jamais parlé de cette étrange déception à personne. La mélancolie du vainqueur. Un phénomène de descente, de décompression, peut-être, comme lorsque tu remontes trop vite des profondeurs. Camille Lacourt Partager la citation





Des efforts surhumains, des compétitions à suspense, du cérémonial, de la déconne et de la grandeur : à travers ce livre, l'ex-nageur originaire de Narbonne entraîne le lecteur dans les coulisses du sport de haut niveau. Il aborde également l'argent, les sponsors, la jeunesse, les filles, la femme... et la gloire.

Avec une liberté totale, Camille Lacourt raconte cette incroyable épopée et ses côtés sombres : rivalités, coups bas et amour impossible. Un regard lucide et sans concession sur une incroyable aventure intime et collective.



Thomas Boissy à Bobino

Après plus de 150 représentations à Paris, 100.000 spectateurs et 7 Olympia, Thomas Boissy est de retour sur scène avec un tout nouveau spectacle. Le showman se produira au Théâtre Bobino le 18 mars prochain, avant de partir en tournée dans toute la France !



Le nouveau spectacle de Thomas Boissy sur la scène du Théâtre Bobino le 18 mars

Une situation étonnante, insolite, le nom d’un chanteur, d’une chanteuse ou d’un groupe… Quelques secondes de réflexion… c’est tout ce qu’il faut au chanteur révélé par l’émission de M6 La France a un incroyable talent pour embarquer le public dans ses improvisations musicales les plus improbables. Dans ce nouveau spectacle, Thomas Boissy revisite l’actualité et invite les spectateurs a créer le "tube de l’été" avec lui !

