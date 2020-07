Les derniers secrets de Cléopâtre

publié le 02/07/2020 à 13:00

On part sur les traces de la plus célèbre reine d’Egypte, Cléopâtre. Renommée pour sa grande beauté et pour avoir conquis Jules César et Marc-Antoine, les deux hommes les plus puissants de son temps, elle fut aussi une femme de pouvoir, femme d’état, seule à la tête des destinées de l’Égypte. On découvre les mystères qui entourent encore sa vie avec notre invitée l'historienne Virginie Girod.

Pendant combien de temps Cléopâtre a-t-elle régné sur l'Egypte ? Pourquoi a-t-elle longtemps eu une image de nymphomane ? Comment Jules César surnommait-il Cléopâtre ? Comment Cléopâtre a-t-elle rencontré Marc-Antoine ? Couchait-elle vraiment avec ses esclaves avant de les assassiner ? Comment s'est-elle vraiment donné la mort ?

Notre invitée nous raconte également comment Cléopâtre a œuvré politiquement durant tout son règne pour que l'Egypte ne devienne pas une province romaine.

à lire : La véritable histoire des douze César chez Perrin.

La véritable histoire des douze César

