Chaque année, la fête de Pessa'h célèbre la fin de l'esclavage du peuple juif à l'époque de l'Égypte antique et par la même, sa libération. Durant cette période, la tradition veut que les pratiquants ne consomment aucun aliment à base de levain (‘hamets), ou plus largement de l'une de ces cinq céréales : le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre, dont la fermentation symbolise une forme de vanité.

Aussi, pour se préparer à cette fête, qui commence le 5 avril cette année, les croyants sont invités à réaliser ce que l'on appelle le "ménage de Pessa'h". L'objectif est de vider sa cuisine (et sa maison) de tout produit contenant du levain (‘hamets) même en quantité infime. Cela signifie qu'il ne faut plus une miette de pain à traîner et plus non plus de céréales, pâtes, gâteaux ou encore de boissons alcoolisées. La tradition veut même que ces aliments soient brûlés.

"Un moment d'introspection"

Mais surtout, la règle de ce ménage est qu'il doit être fait "dans la joie et la bonne humeur". "Il faut le voir comme un moment d'introspection et d'élévation spirituelle puisqu'il s'agit de célébrer la liberté retrouvée", souligne Anne Benhaim, connue sur Instagram sous le nom de Labullepharma et qui a partagé son ménage avec sa communauté.

À l'occasion de Pessa'h, les croyants sont également invités à rendre leur cuisine "casher". Pour cela, un grand nettoyage des appareils électroménagers s'impose et le plan de travail est généralement recouvert d'aluminium pour éviter tout contact entre cette surface qui a pu être en contact avec des céréales et la nourriture de fête.

Un ménage méticuleux donc et qui peut prendre plusieurs jours - certains religieux recommandent de s'y prendre un mois à l'avance - mais qui doit impérativement être fini pour Pessa'h.



