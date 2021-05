publié le 06/05/2021 à 10:24

Le guide du Routard va se décliner sous une autre forme plus innovante. Le compagnon préféré des vacanciers et des promeneurs arrive en kiosques sous la forme d'un magazine dont le premier numéro paraît ce 6 mai 2021. Alors que le guide se décline habituellement par pays ou par région, pourquoi avoir choisi ce format trimestriel ? Que peut-il apporter de plus ?

"Ça n'a rien à voir. Le guide est une boîte à outils. Quand on travaille sur Marseille par exemple c'est un bulldozer qui repère les meilleures adresses, les hôtels, les meilleurs endroits et on en fait une centaine de pages, explique Philippe Gloaguen, le fondateur et le directeur du guide Routard au micro de RTL. Le magazine du routard, c'est le best du best, ce sont nos coups de cœur. Le magazine est une boîte à rêves."

"Ça m'a amusé parce que 3 ans avant le guide on avait aussi essayé de faire un magazine mais bon, là fort de 40 ans d'expérience on fait un magazine qui est formidable", s'enthousiasme Philippe Gloaguen.

La période actuelle a provoqué un vrai bouleversement pour la famille du routard avec une priorité donnée à la France et des chiffres en hausse sur le territoire national, confinement oblige. Pour les destinations plus lointaines, c'est le chômage qui a touché le groupe incapable d'envoyer ses rédacteurs en Amérique du Sud ou en Asie à cause des restrictions. "Aujourd'hui, 37 équipes repartent à partir de la mi-mai", précise Philippe Gloaguen qui rappelle que les premières destinations importantes sont européennes : Grèce, sans le pass sanitaire, le sud de l'Espagne avec l'Andalousie, l'Italie avec 4 régions ouvertes... "Ça redémarre, la vie recommence, le bout du tunnel est là".

Dans ce Routard en kiosque la rédaction met en avant la France à travers des expériences et des idées originales. Pour cette première, c'est la Bretagne qui est chouchoutée par le magazine avec tous les secrets des guides. Le magazine s'intéresse aussi au business du tourisme en donnant des conseils si vous rêvez d'ouvrir votre chambre d'hôtes par exemple. "Ce n'est pas toujours rentable mais on s'en sort bien avec le système de la table d'hôtes avec les diners pour les clients", avance le directeur du guide.