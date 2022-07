L'été l'atteste, avec la trace de bronzage notamment, les utilisateurs portent leur montre à leur poignet gauche. Une chose est claire, 90% des personnes sont droitières. Forcément, il est beaucoup plus pratique et naturel d'attacher sa montre à gauche. Et si vous êtes droitier, vous verrez que mettre votre montre à votre poignet droit est une mission très compliquée. Mais la raison n'est pas seulement pratique.

Pour comprendre cette mode, il faut remonter dans l'histoire du bracelet montre. Au départ, cet instrument était vu comme un objet typiquement féminin et plutôt comme un bijou. La première montre célèbre attachée par un bracelet a été fabriquée par Abraham-Louis Breguet pour la reine de Naples en 1810. Mais la donne va changer un siècle plus tard.

Le 1er août 1914, une chaleur accablante frappe la France, Jaurès vient d'être assassiné et le Tour de France vient de se finir. Les cloches des églises retentissent à 16h. Le tocsin annonce l'appel à la mobilisation. Le pays s'arrête, la guerre est inévitable. Et pour faire comme les aviateurs, les soldats choisissent de porter une montre au poignet. Mais la montre est encore un objet fragile. Et pour éviter les chocs, mieux vaut l'installer du côté qui est le moins utilisé, la gauche pour les droitiers. Après la guerre, le constat est le même pour les travailleurs manuels et pour ceux qui écrivent avec les possibles éraflures sur le bureau.

Cette mode a aussi poussé les fabricants à installer le mécanisme pour remonter la montre du côté droit car plus accessible quand on la porte sur le poignet gauche. Après tout, vous êtes libre de porter votre montre sur votre poignet droit ou même de ne pas en avoir. Au XXIe siècle, avec les smartphones, nous avons toujours l'heure dans notre poche.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info