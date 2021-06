Vous le savez, une grossesse c'est pas toujours le pied. Le corps de la future maman change, la peau de son ventre se distend, sa poitrine augmente. Mais une fois bébé arrivé, si tout se passe bien, avec un peu de sport et un léger régime, le corps retrouve son aspect d’avant...

Enfin pas totalement. Non il se produit quelque chose d'aussi étonnant qu'irréversible. Et ça se passe au niveau des pieds ! Pendant la grossesse, ils peuvent gagner jusqu'à 1 cm, soit un peu plus d'une pointure !

Alors que de nombreuses femmes se plaignaient de ce problème, une étude américaine s'est penchée dessus en 2013. Résultat : 60% à 70% des femmes enceintes avaient après l'accouchement des pieds plus longs et plus larges.

Cet effet collatéral de la grossesse serait lié aux hormones qui assouplissent les ligaments des pieds. Mais aussi à ce ventre qui en grossissant ajout du poids et déplace le centre de gravité de la future maman vers l’avant. Les pieds, devenus plus malléables, compensent cela en s’aplatissant. Ce qui les fait grandir de façon irréversible et oblige à racheter des chaussures !

Contrairement à d’autres modifications liées à la grossesse, les pieds rallongés des femmes enceintes ne semblent pas revenir à la normale. Rassurez-vous toutefois, cet allongement des pieds n'intervient que lors de la première grossesse. Après cela, vous pourrez avoir autant de bébés que vous le souhaitez, vous rentrerez toujours dans vos escarpins.

