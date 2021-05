Pour quelle raison étrange le bâillement est-il contagieux ?

publié le 14/05/2021 à 07:01

On a tous connu ce moment où on se fait surprendre par un professeur, ou pire, par son patron, la bouche grande ouverte jusqu’à la glotte. Le bâillement intervient la plupart du temps dans ce qu'on appelle la "pandiculation". Rien à voir avec Pandi Panda, c'est juste le mot savant pour décrire le moment où, parce qu'on est fatigué, on s'étire et on baille.



Ce bâillement serait déclenché par la diminution du tonus des muscles, liée à la fatigue. Même si parfois, on peut bailler alors qu’on est en pleine forme. Juste parce que la personne en face vous elle le fait. Et là le responsable, ce n’est pas la fatigue mais notre cerveau !

Des chercheurs ont fait des études très sérieuses sur le sujet. Et en observant le cerveau de personnes qui regardaient d'autres gens en train de bailler, ils ont constaté qu'une zone en particulier s’activait. Celle des neurones miroirs. Ces petits neurones nous permettent de nous imaginer à la place de l’autre.

Par exemple, si un de vos potes s'est fait larguer, eh ben vous allez être triste pour lui et le réconforter. La particularité du bâillement, c'est que là l’empathie est complète. On ne s’imagine pas seulement à la place de la personne qui baille, mais on fait exactement pareil. Je vous rassure on n’est pas les seuls…

Tous les animaux vertébrés baillent. Des baleines aux singes, en passant par les chiens. La seule exception, c'est la girafe : elle ne baille pas ! On pense que c'est parce qu'elle dort très peu, par périodes de 1 à 30 minutes, obligée qu'elle est de restée vigilante face aux attaques des fauves.

Quant à ce phénomène de contagion, il est étrange. Par exemple, on a observé que si votre chien baille, ça ne vous fera pas bailler. Mais si c’est vous qui baillez, votre chien baillera !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.