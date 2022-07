Pourquoi les étoiles brillent-elles la nuit ?

100 milliards d'étoiles composent notre galaxie. Par les beaux ciels dégagés d'été, loin des villes, nous pouvons en voir 6.000 à l'œil nu. Ces étoiles sont essentiellement constituées de gaz, par de l'hydrogène plus précisément. Elles sont en réalité d'énormes boules de gaz. Au cœur des étoiles, la pression est importante et la température très élevée.

Et cette addition de gaz, de pression et de températures élevées forme une espèce de boule de feu. Voilà la fusion nucléaire chère à Einstein. Cette fusion fait de la lumière. Comme le soleil qui est lui-même une étoile proche de nous où la température dépasse les 15 millions de C°. Les étoiles visibles la nuit sont beaucoup plus loin. Nous ressentons moins leur chaleur alors qu'elles ont une température similaire à celle du soleil. Les étoiles émettent de la lumière en permanence. Elles sont uniquement visibles la nuit, la lumière du soleil les cachent pendant la journée.

Et dans les ciels dégagés d'été, on a aussi le droit à un balai d'étoiles filantes. Ces dernières n'ont rien à voir avec les étoiles. Les étoiles filantes sont des morceaux de comètes qui entrent dans notre atmosphère et qui se mettent à bruler. La comparaison est alors impossible entre les deux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info