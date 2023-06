Pourquoi, en cas de rhume, vous devriez faire l'amour ?

Même si ce n’est pas forcément le moment où vous vous sentez le plus d’attaque pour le faire, ça vaut le coup de vous forcer un peu car cela peut vous aider à guérir… C’est une étude allemande de 2021 qui l’a démontrée et qui a été récompensée pour ça en décrochant un IgNobel. C'est un prix Nobel parodique qui récompense chaque année des études loufoques sur le papier mais qui, à l’arrivée, débouchent sur des connaissances utiles. Les Allemands ont eu l’idée d’essayer de savoir si un orgasme atteint au moment d’une relation sexuelle était aussi efficace qu’un spray pour déboucher le nez quand il est congestionné !

Pour cette étude, 18 couples ont servi de cobayes. On leur a demandé d’évaluer leur respiration nasale au début de l’expérience, de 0, aucune gêne, à 10, nez complètement bouché, grâce à un appareil qui le mesure. Ils ont aussi ensuite fait l’amour avec obligation d’atteindre l’orgasme pour valider l’étude. Dans la foulée de leur jouissance, ils ont remesuré leur respiration nasale. Idem 30 minutes, puis une heure et ensuite trois heures après. Le lendemain, ils ont fait exactement pareil mais cette fois, le sexe a été remplacé par un spray nasal.

Le résultat final, c’est que le "ouiiiiii" et le "pschiiiit" sont arrivés à égalité. Dans les deux cas, ils ont amélioré la respiration et débouché le nez. Avec un léger avantage, au bout de 3 heures pour le spray. La prochaine fois que vous avez le nez pris, vous savez ce qu’il vous reste à faire : prendre un spray ou en parler à votre chérie. Si vous n’avez aucun des deux, pas de panique. Une étude va être lancée pour savoir si l’orgasme atteint via la masturbation fonctionne aussi pour déboucher le nez ! Auquel cas, vous aurez doublement besoin de Kleenex...

