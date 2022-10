Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ?

Alors que la version restaurée du classique de Jean-Jacques Annaud, L’Ours, sort en salles ce mercredi 25 octobre, on vous explique pourquoi on dit "qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué". Déjà, on le dit parce que c’est vrai. Ne jamais se réjouir trop tôt d'un succès incertain.

En revanche, ce qui est faux, c’est que cette expression on la doit à Jean de la Fontaine. Même si c’est la morale de sa fable L’ours et les deux compagnons, éditée en 1668 dans son premier recueil de fables.

La Fontaine a fait sienne la morale d’un autre. Pour le coup, c’est pas très moral. Mais bon le Jeannot était un peu le Gad Elmaleh de la fable, il s’est servi notamment chez le grec Ésope et dans pas mal de contes moyenâgeux. À sa décharge, il s’en cachait à peine. Et puis il pompait mais si je puis dire il pompait bien.

Une expression popularisée par un empereur

Du coup, ça vient d’où cette histoire de peau de l’ours ? D’un fabuliste italien du XVe siècle, Laurentius Abstémius, chez qui La Fontaine a aussi fait ses emplettes. En traduisant un texte grec sur un ours et des chasseurs, il s’est emmêlé les pinceaux, a mélangé avec d’autres fables et c’est lui qui a inventé "la vente de la peau de l’ours".

Mais c’est quand même la Fontaine qui l’a popularisée ? Non c’est l’empereur allemand Frédéric III dont la devise était AEIOU, monogramme pour dire "Austriae est imperare orbi universi", "il appartient à l’Autriche de gouverner le monde". Mégalo Frédéric mais raisonnable. Et c’est pour qu’il va raconter cette fable à notre bon roi Louis XI.

Louis XI propose à Frédéric III d’attaquer le duc de Bourgogne, puis de se partager ses terres. Sauf que le duc, c’est du costaud. C’est pas pour rien qu’on le surnomme Charles le Téméraire. L’empereur allemand répond donc au roi en lui contant cette fable de trois chasseurs trop sûrs d’eux qui échouent à tuer un ours. Alors qu’ils avaient déjà empoché la récompense pour le faire.

Une expression universelle

Tout ça pour dire qu’il refuse de s’engager dans une guerre à l’issue incertaine. Résultat, Louis XI, c’est pas une peau d’ours qu’il a eu mais de lapin, le lapin qui lui a posé Frédéric III. Cette expression, elle est juste française ou elle s’utilise ailleurs ?

Elle est universelle mais c’est pas toujours l’ours. En Turquie, on dit "on ne vend pas le poisson qui est encore dans la mer". En Afrique, on dit "attends d’avoir traversé la rivière pour dire au crocodile qu’il a une bosse sur le nez". Et ma préférée au Brésil : "Il ne faut pas compter sur l’œuf tant qu’il est dans le cul de la poule".

