Jardinage : quelles activités faire avec les enfants ?

Comment occuper les enfants, souvent un peu excités, pendant les fêtes de fin d'année ? Une première possibilité est de créer un compost avec les enfants pour les sensibiliser au gaspillage et réduire les déchets de nos poubelles.

On peut aussi faire germer un tas de choses : des noyaux, des pépins, comme on a pu le faire dans le passé à l'école, en mettant tout simplement ces noyaux dans de l’essuie-tout humide et en plaçant le tout dans une boîte hermétique.



Un terrarium est aussi un beau projet à lancer avec des enfants. Une vraie Poké Ball ! Pour le réaliser, on va planter et décorer une plante dans le bocal en verre. C'est fréquemment une pousse de fittonia qui prend place dans le terrarium, car elle a un avantage : lorsqu'elle a besoin d'eau, ses feuilles penchent. L'occasion pour les enfants d'apprendre la patience au contact des plantes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info