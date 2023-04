Jardinage : huître, banane, saucisson... Ces plantes aux saveurs particulières

On va commencer cette découverte avec la plante au goût d’huitre, c’est ma préférée car quand j’ai décidé d’ajouter des plantes atypiques au potager, c’était la première ! Son petit nom est la Mertensia Maritima, mais elle porte aussi le nom d’huître végétale car comme son nom l’indique, ses feuilles ont un goût très iodé. C’est une plante vivace qui poussait initialement sur le littoral de la Manche. Malheureusement, elle a subi une cueillette sauvage trop intensive et elle est de plus en plus rare à l’état sauvage. Elle se cultive très facilement même si je vous conseille de rentrer votre vivace au chaud l’hiver. Et dernière petite astuce pour cette plante : n’hésitez pas à utiliser un substrat avec du sable.

En deuxième position, il y a la fameuse Paederia Lanuginosa, la plante au goût de fromage ! En Normandie, on aime dire qu’elle a un goût de camembert… C’est une plante très rustique, qui résiste à des températures jusqu’à -10°C, qu’on cultive pour ses feuilles. On peut manger ses feuilles en salade, crues ou cuisinées. Petite astuce : n’hésitez pas à pailler cette vivace l’hiver, à la protéger des vents du Nord ou tout simplement à déplacer votre plante sous serre ou en intérieur.

Nous avons ensuite la plante au goût de saucisson, il s’agit de la Germandrée Tomenteuse. C’est une plante peu commune que l’on cultive pour ses feuilles afin d’aromatiser un apéritif 100% végétal. Pour réussir sa culture, il faut savoir que malgré son côté très rustique, elle résiste aux sécheresses et jusqu’à -18°C. Il est conseillé de la cultiver en pot car elle déteste les sols trop humides et trop compacts. Et en plus, elle n’a pas beaucoup de parasites, comme quoi, les limaces n’aiment pas la charcuterie !

Il y a ensuite la sauge ananas, la menthe banane, le basilic au citron… Vous l’aurez compris, n’hésitez pas à faire des recherches afin d’avoir un potager avec quelques vivaces surprenantes !

