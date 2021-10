Claude Cahun : qui était l'écrivaine, qui aurait eu 127 ans ce lundi ?

Il y a 127 ans, jour pour jour, le 25 octobre 1894, Claude Cahun naissait sous le nom de Lucy Schwob, à Nantes. Issue d'une famille bourgeoise juive, celle qui sera par la suite écrivaine, a connu une enfance difficile entre la maladie de sa mère et l'antisémitisme présent dans le lycée pour filles où elle étudie.

C'est pourtant durant ses années lycée, qu'elle va rencontrer Suzanne Malherbe. Alors qu'elles tombent amoureuses, les deux jeunes femmes vont entretenir une relation clandestine avant de rejoindre Paris ensemble.

Une fois installée à Paris, Claude Cahun connaît ses premiers succès grâce à ses représentations théâtrales ainsi que ses publications littéraires. Écrivaine et photographe, elle se met à fréquenter le poète André Breton, l'écrivain René Crevel ainsi que d'autres surréalistes parisiens. Engagées intellectuellement et politiquement, Claude Cahun et sa compagne adhèrent à l'Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires (AEAR).

Claude Cahun et la résistance

Après avoir passé plus de quinze ans au sein de la capitale française, les deux femmes quittent Paris pour Jersey où elles achètent une ferme en 1938. Alors que l'île Britannique est occupée par les Allemands entre 1940 et 1945, Claude et Suzanne font entrer dans la résistance.

Tout au long de la guerre, Claude et Suzanne diffusent des tracts antimilitaristes et pacifistes à l'intention des forces allemandes. Elles seront alors arrêtées en 1944 et condamnées à mort le 16 novembre. Le 9 mai 1945, elles seront finalement remises en liberté. Après des années de clandestinité et une captivité, Claude Cahun ne se remet pas de la guerre. Le 8 décembre 1954, elle décède à Jersey à l'âge de 60 ans.

En ce lundi 25 octobre 2021, à l'occasion des 127 ans de sa naissance, Google lui rend hommage avec son doodle du jour.