La bande-annonce du nouveau film "Astérix & Obélix : l'empire du milieu" diffusée

Un nouveau film Astérix et Obélix, issu de la série culte créé par René Goscinny et Albert Uderzo, est prévu en salle. Une bande annonce a été diffusée sur YouTube. Réalisé par Guillaume Canet, Astérix et Obélix : l'empire du milieu raconte l'histoire du binôme de héros gaulois partant à l'ouest pour venir en aide à l'impératrice de Chine emprisonnée suite à un coup d'État. Évidemment, les romains ne sont jamais bien loin de nos héros, l'armée de César a également pris la route de la Chine.



Le film présente un casting de premier choix avec Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, Gilles Lellouche dans celui d'Obélix et Vincent Cassel dans le rôle de l'empereur César. D'autres acteurs sont à l'affiche du film comme Jonathan Cohen, Marion Cotillard ou encore José Garcia. Plus étonnant, la distribution est remplie de personnalité non issue du grand écran comme le footballeur Zlatan Ibrahimovic, la chanteuse Angèle ou encore le duo de rappeur Bigflo et Oli.

Ce film est l'une des productions françaises les plus chers jamais réalisées, avec un budget de 65 millions d'euros. La sortie du film est prévue pour le 1er février 2023.

