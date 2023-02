Albator : pourquoi le héros du dessin animé japonais porte-t-il ce nom ?

On l’a appris en début de semaine, Leiji Matsumoto, génie du manga, est décédé à 85 ans et à cette occasion, on vous explique pourquoi le héros culte qu’il a créé, Albator, porte ce nom. Albator, le corsaire de l’espace, dessin animé culte des années 80, qui a bercé toute une génération, c’est seulement 42 épisodes mais surtout une chanson culte.

Sauf qu'Albator n’est pas né Albator. Son nom original, au Japon et dans le monde entier à part en France, c’est Captain Harlock. Albator, c’est un Français qui l’a inventé, un Français que tout le monde connait : Éric Charden, de Stone et Charden. Il a composé des génériques de dessins animés des années 80. Et donc en 1978, on lui demande avec Didier Barbelivien de créer le générique de Captain Harlock, qui pour Charden rime avec "ça bloque".

C’est Baptiste Charden, son fils, qui a raconté l’anecdote. Très vite, son père trouve la musique. Sur le refrain, il fredonne "Captain Harlock, Captain Harlock", mais ça sonne mal, il trouve la diction des mots trop hachée. Il se trouve que le musicien est ami à l’époque avec un dirigeant du club de rugby du Stade Niçois. C’est là que Charden va avoir le déclic.

Le nom d'un joueur de rugby

Sur le terrain, il est impressionné par le pilier du Stade Niçois, un Toulonnais surpuissant de 1,82m pour 88 kilos. Son nom : Jean-Claude Ballatore. Et comme Charden trouve selon ses propres dires qu’il se déplace comme un albatros, Ballatore, albatros, vous mélangez… Albator est né.

Les Japonais ont accepté ce changement de nom. Il faut dire que Captain Harlock, c’était très proche de Capitaine Haddock, ce qui est une coïncidence, et on a eu peur que ça fasse tiquer les ayants droit de Tintin qui sont plutôt tatillons. Si Éric Charden nous a quittés en 2012, Jean-Claude Ballatore, lui, est toujours en vie, et en plus d’un grand joueur, ça a été un grand entraineur, champion de France avec Toulon en 92.

