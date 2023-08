24 août : quand la première bombe H était larguée par la France

Le 24 août 1966, la France larguait Canopus, sa première bombe à hydrogène, dite bombe H, dans l'océan Pacifique Sud. La lueur provoquée dégage autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT, et reste encore de nos jours la bombe la plus puissante jamais essayée par l'État français.

La France a alors rejoint, avec cet évènement, le cercle fermé des pays possédant la bombe H, à savoir l'URSS, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine. Le président de la République, Charles de Gaulle, déclarait alors : "C'est un magnifique succès pour l'indépendance et la sécurité de la France".

Larguée de 1966 à 1974 dans un ballon à 550 mètres au-dessus du sol, à l'air libre et sans protection, les autorités de l'époque ont assuré à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun risque sanitaire pour les populations des îles de Polynésie aux alentours. Après les tirs, des prélèvements de nourriture d'un médecin avaient donné un supposé résultat positif, aucun risque de contamination n'ayant été détecté. De quoi interroger quant aux justifications des autorités, quand elles avouèrent par la suite que la bombe H n'était pas dangereuse et ne mettait pas en péril la santé des populations, mais était à l'origine d'une certaine radioactivité.

Après les essais à 600 mètres sous la terre décidés par Jacques Chirac en 1995, les experts civils et militaires avaient déterminé, selon le chef d'État, qu'il n'y avait "strictement aucune conséquence écologique". Pourtant, François Hollande, président de la France de 2012 à 2017, a récemment reconnu que ces essais avaient eu un impact environnemental et sanitaire en Polynésie française sur toute la période de 1966 et 1996. Cette reconnaissance s'est accompagnée d'une promesse de simplifier les démarches pour une indemnisation, de financer la recherche pour les cancers fréquents dans la région et de déclassifier les archives militaires.

