18 août : quand Le France quittait l'Hexagone pour la dernière fois

Le 18 août 1979, Le France quitte définitivement le port du Havre. Pendant 42 ans, ce navire légendaire a été le plus long paquebot jamais construit au monde. C'est un modèle de la réussite française dans le domaine naval qui largue les amarres.

Long de 315 mètres et équipé de 8 hectares de ponts aménagés, ce vaisseau peut accueillir jusqu'à 2.000 passagers. Dix-neuf ans plus tôt, le 11 mai 1960, le monstre d'acier est inauguré par le général de Gaulle et son épouse Yvonne devant 100.000 personnes à Saint-Nazaire.

Le 19 janvier 1962, Le France effectue sa croisière inaugurale qui le mène aux Canaries, ainsi qu'aux Antilles avec 1.705 passagers et 1.100 hommes d'équipage.



Sauf que tout succès a une fin. De fait, deux faillites survenues en 1972 avec la chute du dollar et en 1973 avec l'augmentation du prix du pétrole précipiteront la fin de la circulation du bateau sur les eaux du globe.

Sardou pleure Le France

Désarmé dès 1974 par Valéry Giscard d'Estaing pour cause de non-rentabilité, il voit ses subventions coupées par l'État. Alors, Michel Sardou chante en sa mémoire : "Ne m'appelez plus jamais France", un tube qui, pour une fois, est acclamé par la CGT et les communistes.

Repris par un armateur norvégien, il est renommé Norway et reprend les croisières en 1979. Finalement, il est vendu à un ferrailleur en 2006 et démantelé en 2009, en Inde. Plus de quarante ans après le départ du France, malgré les crises et les pénuries, le prestige et le savoir-faire français dans le domaine est toujours présent.

À Saint-Nazaire, le Wonder of the Seas a récemment été présenté : c'est le paquebot le plus long au monde, avec 362 mètres. Il a été inauguré en Asie au cours de l'année 2022.

